Cette comédienne d’Avant le crash en couple avec son amoureux dans la dernière saison de la série

L’automne marque le retour tant attendu de la série Avant le crash, qui entamera sa troisième et ultime saison!
Et si les intrigues sont plus intenses que jamais, une petite surprise de la vraie vie se glisse aussi dans le scénario: Valérie Tellos, qui interprète Clara, jouera aux côtés de son véritable amoureux, Mattis Savard-Verhoeven, dans la série!
Les deux comédiens sont en couple depuis plusieurs années dans la vie de tous les jours et cette complicité authentique transparaît désormais à l’écran.
Dans Avant le crash, Mattis incarne Robin, le partenaire amoureux de Clara, avec qui il partage une relation ouverte. Une dynamique intrigante, d’autant plus qu’elle fait écho à la complexité des relations humaines explorées dans la série!
Cette saison, on plonge deux ans après les événements bouleversants de la fin de la saison 2. Les personnages principaux – Marc-André, Évelyne, François, Patrick et Vincent – ont tous pris des chemins différents, mais les conséquences de leurs choix passés continuent de les hanter. Le retour de Patrick et Marie-Michèle du Grand Nord, leur nouvelle vie en banlieue, les retrouvailles entre amis et les relations qui se redéfinissent promettent de fortes émotions.
Clara, de son côté, poursuit son ascension dans le domaine de l’environnement et s’impose comme une figure influente. Cette saison, sa vie personnelle sera davantage explorée. On découvrira l’envers de sa relation polyamoureuse, en faisant la connaissance de Robin, son partenaire principal, qui est donc interprété par nul autre que Mattis Savard-Verhoeven. Une belle surprise pour les fans!
La série s’annonce riche en rebondissements! François, transformé par la thérapie, tente de reconstruire sa vie auprès de Sabrina (jouée par Laurence Leboeuf), mais le passé n’est jamais bien loin. Marc-André, toujours avec Évelyne, se lance dans un projet d’envergure visant à sauver la culture québécoise, mais les obstacles seront nombreux. Le fameux « crash » annoncé par le réalisateur Stéphane Lapointe promet d’être plus brutal que tout ce qu’on a vu jusque-là…
Ça promet!
