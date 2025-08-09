Cette comédienne d’Avant le crash en couple avec son amoureux dans la dernière saison de la série

L’automne marque le retour tant attendu de la série Avant le crash, qui entamera sa troisième et ultime saison!

Et si les intrigues sont plus intenses que jamais, une petite surprise de la vraie vie se glisse aussi dans le scénario: Valérie Tellos, qui interprète Clara, jouera aux côtés de son véritable amoureux, Mattis Savard-Verhoeven, dans la série!

Les deux comédiens sont en couple depuis plusieurs années dans la vie de tous les jours et cette complicité authentique transparaît désormais à l’écran.