Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la première du film Où vont les âmes

Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal a accueilli lundi soir la grande première du film Où vont les âmes de Brigitte Poupart, en présence d’un impressionnant parterre de vedettes!

Sur le tapis rouge, la réalisatrice a retrouvé ses actrices principales Monia Chokri, Sara Montpetit, Julianne Côté, Micheline Lanctôt et Fabiola Nyrva Aladin.

Le jury de Visages de la francophonie CINEMANIA, formé de Robert Charlebois, Charlotte Le Bon, Niels Schneider, Cristobal Tapia de Veer et Laura Felpin, était aussi de la fête!