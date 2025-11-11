Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la première du film Où vont les âmes

PAR :

Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal a accueilli lundi soir la grande première du film Où vont les âmes de Brigitte Poupart, en présence d’un impressionnant parterre de vedettes!

Sur le tapis rouge, la réalisatrice a retrouvé ses actrices principales Monia Chokri, Sara Montpetit, Julianne Côté, Micheline Lanctôt et Fabiola Nyrva Aladin.

Le jury de Visages de la francophonie CINEMANIA, formé de Robert Charlebois, Charlotte Le Bon, Niels Schneider, Cristobal Tapia de Veer et Laura Felpin, était aussi de la fête!

Monia Chokri, Brigitte Poupart, Julianne Côté et Sara Montpetit © Karine Paradis
Brigitte Poupart © Karine Paradis

De nombreuses personnalités ont assisté à la projection, dont Magalie Lépine-Blondeau, Rose-Marie Perreault, Valérie Tellos, Mattis Savard-Verhoeven, Noah Parker, Alex Godbout, Félix-Antoine Cantin, Meriem des Traîtres, Lenni-Kim et bien d’autres.

Où vont les âmes est présenté dans le cadre du Festival CINEMANIA et prendra l’affiche partout au Québec dès le 14 novembre!

Les membres du jury de Visages de la francophonie CINEMANIA © Karine Paradis
Charlotte Le Bon © Karine Paradis
Charlotte Le Bon et Sara Montpetit © Karine Paradis
Niels Schneider © Karine Paradis
Cristobal Tapia de Veer © Karine Paradis
Robert Charlebois © Karine Paradis
Guilhem Caillard et Robert Charlebois © Karine Paradis
Laura Felpin © Karine Paradis
Magalie Lépine-Blondeau et Monia Chokri © Karine Paradis
Magalie Lépine-Blondeau © Karine Paradis
Magalie Lépine-Blondeau © Karine Paradis
Monia Chokri © Karine Paradis
Julianne Côté © Karine Paradis
Julianne Côté et son père © Karine Paradis
Sara Montpetit © Karine Paradis
Brigitte Poupart et Micheline Lanctôt © Karine Paradis
Rose-Marie Perreault © Karine Paradis
Rose-Marie Perreault © Karine Paradis
Mattis Savard-Verhoeven et Valérie Tellos © Karine Paradis
Lenni-Kim © Karine Paradis
Lenni-Kim © Karine Paradis
Noah Parker © Karine Paradis
Fabiola Nyrva Aladin © Karine Paradis
Fabiola Nyrva Aladin, Brigitte Poupart et Ellay Dream Henry © Karine Paradis
Ellay Dream Henry © Karine Paradis
Ellay Dream Henry © Karine Paradis
Ellay Dream Henry © Karine Paradis
Meriem Houla des Traîtres © Karine Paradis
Aron Archer © Karine Paradis
Ambre Jabrane et Zeneb Blanchet © Karine Paradis
Sara Montpetit, Monia Chokri et Julianne Côté © Karine Paradis
Sara Montpetit, Monia Chokri et Julianne Côté © Karine Paradis
Reda Guerinik © Karine Paradis
Brigitte Poupart et Reda Guerinik © Karine Paradis
Alex Godbout et Félix-Antoine Cantin © Karine Paradis
Sara Montpetit, Brigitte Poupart et Monia Chokri © Karine Paradis
Magalie Lépine-Blondeau et Guilhem Caillard © Karine Paradis
Guilhem Caillard et Monia Chokri © Karine Paradis
© Karine Paradis
Brigitte Poupart et Guilhem Caillard © Karine Paradis
Guilhem Caillard et Sara Montpetit © Karine Paradis
Tapis rouge du film Où vont les âmes © Karine Paradis
Guilhem Caillard et Brigitte Poupart © Karine Paradis
Invitées © Karine Paradis
Invitées © Karine Paradis
Invitées © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis
Guilhem Caillard © Karine Paradis

Vous aimerez aussi:

Karine
PAR :