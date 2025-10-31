Valérie Tellos d'Avant le crash se confie sur le fait de jouer avec son vrai conjoint

Début du contenu principal.
Valérie Tellos d'Avant le crash s'est confiée sur le fait de partager l'écran avec son véritable amoureux, cette semaine en entrevue.
Comme vous l'avez peut-être vu passer plus tôt cette saison, le personnage de Clara Kosinski dans la série est en couple avec Robin. Ce dernier est campé par Mattis Savard-Verhoeven... le vrai conjoint de l'actrice depuis 9 ans!
En entrevue avec le magazine 7 Jours, Valérie Tellos a déclaré qu'elle était ravie de pouvoir vivre cette expérience avec sa douce moitié.
La comédienne a également raconté qu'il leur fallait laisser leur expérience réelle à la maison afin de se plonger dans leurs personnages, car ils ont une dynamique bien différente.
Voici ce qu'a confié Valérie Tellos au magazine sur son expérience de tournage avec son amoureux:
«En fait, il a été en tournage avec moi seulement quelques jours dans les deux dernières saisons, mais on a vraiment aimé l’expérience. C’est plaisant, mais il faut aussi tracer une ligne claire entre la fiction et la réalité, puisqu’il joue mon amoureux. Si on se chicanait le matin, on devait arriver sur le plateau disposé à jouer les amoureux! La passion et le regard étincelant, on n’avait pas besoin de l’inventer, mais on ne pouvait pas apporter tout notre bagage. J’étais aussi contente qu’il me voie travailler parce que c’est un personnage que j’aime profondément.»
Les tourtereaux sont tombés l'un pour l'autre alors qu'ils étudiaient en théâtre. Ils filent toujours le parfait bonheur.
Rappelons que dans Avant le crash, Robin et Clara ont une relation ouverte. Une dynamique intrigante, d’autant plus qu’elle fait écho à la complexité des relations humaines explorées dans la série!
Un nouveau bébé comédien se joint à la distribution de Bellefleur!
Comme vous le savez peut-être, l'excellente comédie dramatique a été renouvelée pour une troisième saison. On pourra ainsi retrouver cette gang d’amis imparfaite, mais profondément bienveillante l'an prochain.
Le personnage de Sarah-Jeanne Labrosse, Claudie, a eu un bébé. Et comme l'action de la saison 3 reprendra peu après la fin de la saison 2, un nouveau jeune comédien a été choisi pour interpréter cet enfant.
Vous aimerez aussi: