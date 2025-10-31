Valérie Tellos d'Avant le crash se confie sur le fait de jouer avec son vrai conjoint

Valérie Tellos d'Avant le crash s'est confiée sur le fait de partager l'écran avec son véritable amoureux, cette semaine en entrevue.

Comme vous l'avez peut-être vu passer plus tôt cette saison, le personnage de Clara Kosinski dans la série est en couple avec Robin. Ce dernier est campé par Mattis Savard-Verhoeven... le vrai conjoint de l'actrice depuis 9 ans!

En entrevue avec le magazine 7 Jours, Valérie Tellos a déclaré qu'elle était ravie de pouvoir vivre cette expérience avec sa douce moitié.

La comédienne a également raconté qu'il leur fallait laisser leur expérience réelle à la maison afin de se plonger dans leurs personnages, car ils ont une dynamique bien différente.