Valérie Tellos d'Avant le crash annonce le décès de son père

La comédienne Valérie Tellos a annoncé une triste nouvelle sur Instagram en ce début janvier: son père est décédé.
Ce dernier a rendu l'âme il y a quelques mois. Il a été emporté par le cancer.
Dans un texte déchirant, l'actrice d'Avant le crash explique qu'elle a appris que la maladie de son père s'était propagée le jour où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant.
Voici le message à la fois bouleversant et lumineux de Valérie Tellos accompagné de photos, que vous pouvez faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
«Quand j'ai appris à mon père que j'étais enceinte, il m'apprenait que son cancer était rendu aux poumons. Je lui ai dit: "faut que tu tough jusqu'à mars" et par son regard, j'ai su qu'il savait qu'il ne s'y rendrait pas. Cette nuit là, j'ai pleuré, de peur, de panique, de grande tristesse. Je comprenais pas comment je pourrais traverser ça, pourquoi je traversais ça. Il est parti 2 mois plus tard. Ça fait 4 mois aujourd'hui. 2025 est terminée. Je pleure encore, mais différemment. De tendresse, d'amour, ouais, de tant d'amour. On pleure parce qu'on aime. Et j'aime, j'aime, j'aime, ceux qui partent, ceux qui restent et ceux qui viendront. N'ayons pas peur; aimons, et la vie sera la vie et la mort sera la mort, c'est presque pareil au fond.»
Nous envoyons nos pensées à Valérie Tellos en cette période de deuil.
Au niveau professionnel, Valérie Tellos d'Avant le crash s'est récemment confiée sur le fait de partager l'écran avec son véritable amoureux.
Comme vous l'avez peut-être vu passer la saison dernière, le personnage de Clara Kosinski dans la série est en couple avec Robin.
Ce dernier est campé par Mattis Savard-Verhoeven... le vrai conjoint de l'actrice depuis 9 ans!
