Valérie Tellos d'Avant le crash annonce le décès de son père

La comédienne Valérie Tellos a annoncé une triste nouvelle sur Instagram en ce début janvier: son père est décédé.

Ce dernier a rendu l'âme il y a quelques mois. Il a été emporté par le cancer.

Dans un texte déchirant, l'actrice d'Avant le crash explique qu'elle a appris que la maladie de son père s'était propagée le jour où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant.

Voici le message à la fois bouleversant et lumineux de Valérie Tellos accompagné de photos, que vous pouvez faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous: