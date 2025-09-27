Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 28 septembre!

Début du contenu principal.
Ce dimanche 28 septembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!
Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.
Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!
Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit:
Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?
Ce dimanche à OD Chypre, les choses s’annoncent intenses! Entre tensions grandissantes, confrontations directes et un voyage qui pourrait bien brouiller toutes les cartes, l’aventure prend un nouveau tournant! Comme si ce n’était pas suffisant, place au party plage où la chaleur sera au rendez-vous, autant sous le soleil que dans les relations qui se corsent!
Mais la véritable bombe de la soirée, c’est l’arrivée de 5 nouvelles candidates qui feront une entrée remarquée et viendront bouleverser les dynamiques déjà établies! Qui réussira à se démarquer et qui perdra sa place dans le cœur des garçons? L’épisode promet d’être aussi surprenant que décisif!
Rendez-vous ce dimanche 18h30 sur Noovo et Noovo.ca!
