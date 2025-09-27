Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 28 septembre!

PAR :

Ce dimanche 28 septembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!

Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.

Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit: 

  • Le reporter Pascal Robidas et l'ex sergent-détective du SPVM André Gélinas sur la mort de Nooran Rezayi, abattu par un policier à Longueuil;

  • Patrick Emmanuel Abellard, Charlotte Aubin, Pier-Luc Funk, Mickaël Gouin et Antoine Pilon pour Québec-Montréal sur scène;

  • L'auteur-compositeur-interprète Patrick Watson, pour son nouvel album Uh Oh;

  • Dre Caroline Quach, à la veille de son entrée en fonction comme directrice nationale de santé publique;

  • Gregory Charles, qui explore le pouvoir de la musique sur les personnes atteintes d'Alzheimer la nouvelle série Tous en choeur;

  • Sylvain Desjardinsancien journaliste de Radio-Canada, pour le livre Mes zones de guerre.

Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?

À voir ce dimanche à OD Chypre

Ce dimanche à OD Chypre, les choses s’annoncent intenses! Entre tensions grandissantes, confrontations directes et un voyage qui pourrait bien brouiller toutes les cartes, l’aventure prend un nouveau tournant! Comme si ce n’était pas suffisant, place au party plage où la chaleur sera au rendez-vous, autant sous le soleil que dans les relations qui se corsent!

Mais la véritable bombe de la soirée, c’est l’arrivée de 5 nouvelles candidates qui feront une entrée remarquée et viendront bouleverser les dynamiques déjà établies! Qui réussira à se démarquer et qui perdra sa place dans le cœur des garçons? L’épisode promet d’être aussi surprenant que décisif!

Rendez-vous ce dimanche 18h30 sur Noovo et Noovo.ca!

Vous aimerez aussi: 