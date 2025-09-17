Yorick d’OD demande l’aide de ses fans

À la recherche de la meilleure collation

Sur son Instagram, le candidat exclu a eu l’idée de débuter une nouvelle série de vidéos. Se vantant comme étant «le plus grand fan de collations et de snacks au Québec», il invite les gens à lui envoyer leurs collations favorites. Sur sa chaîne Tik Tok, chaque semaine, il testera une collation différente et donnera ses impressions. «Mon but? Trouver ma collation idéale et trouver la collation idéale pour le Québec.» Pendant qu’il est dans ses grandes recherches, il reste toujours exclusif avec la candidate éliminée, Élisa. Voyez ce qu’elle avait à dire sur leur relation dans la vidéo ci-dessous.