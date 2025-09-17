Yorick d’OD demande l’aide de ses fans

Début du contenu principal.
Le candidat Yorick, d’OD Chypre a probablement lancé la phrase la plus marquante cette saison: «J’aime les filles format collation.» Des mots qui ont fait extrêmement jaser et qui sont devenus sa marque de commerce. D’ailleurs, le jeune homme demande l’aide de ses abonnés pour lancer un nouveau concept en lien avec sa délicieuse réplique. On vous explique tout plus bas.
Sur son Instagram, le candidat exclu a eu l’idée de débuter une nouvelle série de vidéos. Se vantant comme étant «le plus grand fan de collations et de snacks au Québec», il invite les gens à lui envoyer leurs collations favorites. Sur sa chaîne Tik Tok, chaque semaine, il testera une collation différente et donnera ses impressions. «Mon but? Trouver ma collation idéale et trouver la collation idéale pour le Québec.» Pendant qu’il est dans ses grandes recherches, il reste toujours exclusif avec la candidate éliminée, Élisa. Voyez ce qu’elle avait à dire sur leur relation dans la vidéo ci-dessous.
En pleurs, Naomi a quitté les maisons dimanche dernier à son grand désarroi. En revanche, avant son départ, elle avait une dernière décision à prendre. Il s’agissait de protéger un garçon parmi les quatre en danger: Mathis, Charles, Arnaud et Maxime. C’est sans surprise qu’elle n’éprouvait aucun désir d’épargner Arnaud et son choix s’est arrêté sur Maxime. Elle a tenu à expliquer pourquoi au podcast Au confessionnal de Rouge. Voyez la vidéo ci-dessous.
Suivez OD Chypre sur Noovo, noovo.ca et Crave du lundi au jeudi, ainsi que les dimanches dès 18h30.
