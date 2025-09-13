Grande nouvelle pour Kristina D’Amours et Aleksa Gagovic d’OD Mexique

Début du contenu principal.
Grande étape pour Kristina D’Amours et Aleksa Gagovic!
Près d’un an après leur première apparition à la télévision, Kristina D’Amours et Aleksa Gagovic vivent une nouvelle étape de leur histoire d’amour.
Les anciens candidats d’Occupation Double Mexique viennent de dévoiler qu’ils ont trouvé leur nid d’amour à Montréal.
Sur les réseaux sociaux, le couple a annoncé avec bonheur qu'ils allaient emménager ensemble dans un appartement à Montréal. Dans une vidéo pleine de complicité, on aperçoit Kristina et Aleksa rire et s’amuser dans leur nouvelle salle à manger, visiblement heureux de ce nouveau chapitre!
Pour accompagner les images, Kristina a écrit une phrase qui en dit long sur leur bonheur: « Emménager dans l’appartement de mes rêves avec l’homme de mes rêves. »
Cuuuute! Nul doute, leur histoire était écrite dans les astres et les amoureux ne se sont pas lâchés depuis la sortie des maisons d'OD!
Les abonnés du couple n’ont pas tardé à réagir, inondant la section commentaires de félicitations et de vœux de bonheur. Entre cœurs, émojis et encouragements, la (grande) communauté OD semble sous le charme de cette romance qui s’épanouit loin des caméras!
Depuis la fin de leur aventure télévisée, Kristina et Aleksa ne cessent de démontrer leur complicité, partageant régulièrement des moments de vie sur les réseaux sociaux. Leur relation, née sous le soleil du Mexique, prend désormais racine dans un appartement montréalais où ils écrivent une nouvelle page de leur histoire!
Une nouvelle étape qui leur va à ravir, et qui confirme que, pour eux, l’amour continue bien au-delà des écrans!
