Grande nouvelle pour Kristina D’Amours et Aleksa Gagovic d’OD Mexique

Sur les réseaux sociaux, le couple a annoncé avec bonheur qu'ils allaient emménager ensemble dans un appartement à Montréal. Dans une vidéo pleine de complicité, on aperçoit Kristina et Aleksa rire et s’amuser dans leur nouvelle salle à manger, visiblement heureux de ce nouveau chapitre!

Pour accompagner les images, Kristina a écrit une phrase qui en dit long sur leur bonheur: « Emménager dans l’appartement de mes rêves avec l’homme de mes rêves. »

Cuuuute! Nul doute, leur histoire était écrite dans les astres et les amoureux ne se sont pas lâchés depuis la sortie des maisons d'OD!