OD Chypre: Voici les 5 nouvelles filles qui se joignent à l'aventure

Oh là, là!!! L’aventure à Occupation Double Chypre vient de prendre un tournant inattendu! Ce dimanche, préparez-vous à accueillir cinq nouvelles participantes qui viendront assurément chambouler les dynamiques déjà bien installées dans les maisons!

Alexandra, Catherine, Clara, Julie-Pier et Johanie sont plus que prêtes à faire leur entrée sous le soleil de Chypre! Sourires éclatants, personnalités assumées et une bonne dose de confiance… on peut déjà s’attendre à des rapprochements, des étincelles et peut-être même quelques frictions!

Avec ces nouvelles arrivées, l’aventure promet de monter d’un cran: stratégies repensées, triangles amoureux qui se dessinent et surprises au détour de chaque épisode. Une chose est sûre, vous ne voudrez pas manquer ce moment clé de la saison!