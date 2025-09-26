OD Chypre: Voici les 5 nouvelles filles qui se joignent à l'aventure

Début du contenu principal.
Oh là, là!!! L’aventure à Occupation Double Chypre vient de prendre un tournant inattendu! Ce dimanche, préparez-vous à accueillir cinq nouvelles participantes qui viendront assurément chambouler les dynamiques déjà bien installées dans les maisons!
Alexandra, Catherine, Clara, Julie-Pier et Johanie sont plus que prêtes à faire leur entrée sous le soleil de Chypre! Sourires éclatants, personnalités assumées et une bonne dose de confiance… on peut déjà s’attendre à des rapprochements, des étincelles et peut-être même quelques frictions!
Avec ces nouvelles arrivées, l’aventure promet de monter d’un cran: stratégies repensées, triangles amoureux qui se dessinent et surprises au détour de chaque épisode. Une chose est sûre, vous ne voudrez pas manquer ce moment clé de la saison!
Découvrez dès maintenant les profils des cinq nouvelles filles et voyez par vous-même qui risque de faire chavirer les cœurs (et brasser les cartes du jeu!).
Age: 24
Emplacement: Lorraine
Occupation: Étudiante en marketing
Mordue de crossfit, Alexandra s'entraîne 6 fois par semaine. Détrompez-vous, même si l'entraînement est important pour elle, c'est une vraie fille de party! Son quotidien: se lever à 5h la semaine et se coucher à 5h la fin de semaine. Le secret pour la charmer? La faire rire! Célibataire depuis un an, Alexandra n'a pas de temps à perdre. Elle sait ce qu'elle veut et fera tout pour l'avoir grâce à son arme secrète: son regard. Avec son gros caractère et sa tête dure, elle est prête à donner son 100% au jeu de la séduction à OD.
Age: 29
Emplacement: Laval
Occupation: Directrice en restauration
Gaffeuse assumée, Catherine est un vrai personnage. Avec son regard, son rire contagieux et son côté mystérieux, elle adore séduire… surtout les gars musclés un peu f***boys. Briseuse de cœur, elle n'a pas peur de foncer vers les gars de son goût. Elle cherche un gars authentique et sexy bien sûr. Ce qu'elle déteste par-dessus tout? Les gars qui puent! Une chose est certaine, en étant franche, impatiente et sans filtre, elle va dire tout haut ce qu'elle pense, même si ça dérange…
Age: 26
Emplacement: Québec
Occupation: Serveuse
Fille de party et reine du chaos, Clara sait comment brasser les choses. Que les filles la détestent, elle s'en fout ! Toujours prête à danser sur les comptoirs des bars jusqu'aux petites heures du matin, elle sait comment faire tourner les têtes. La meilleure façon de la décrire: 100% indépendante et un brin gaffeuse. Même si elle est loyale en amour, il y a de bonnes chances que vous la trouviez en train de faire de beaux yeux aux amis de son chum. Que voulez-vous? Flirter, c'est plus fort qu'elle. Elle cherche un homme confiant, ambitieux avec un bon sens de l'humour, mais s'il ne mesure pas minimum 5 pieds 8 pouces, c’est bye bye!
Age: 25
Emplacement: Québec
Occupation: Mannequin
Sportive et accro au pickleball, Johanie carbure à l'adrénaline. Grande hypersensible, elle vit tout à 100%, ce qui la rend aussi charmante qu'explosive. Même si c'est une grande rêveuse qui croit encore aux licornes, elle sait ce qu'elle veut. Lui marcher sur les pieds? Impossible! Elle sait défendre ses idées et ne se gêne pas pour le faire. En amour, elle cherche un gars franc, qui sait ce qu'il veut. Bref, elle veut du vrai et ne se gênera pas pour poser les bonnes questions pour y arriver. Ayant déjà matché avec plusieurs anciens d'Occupation Double, elle connaît la « game » et elle est prête à séduire les gars avec son regard perçant.
Age: 23
Emplacement: Windsor
Occupation: Humoriste
Diplômée de l'École nationale de l'humour, Julie-Pier adore faire rire les gens et même… les taquiner. Honnête et franche, elle n'a pas peur de parler fort pour défendre son point, donc si t'es susceptible, oublie ça ! Professionnelle de la chasse aux joueurs de hockey, elle cherche un gars musclé, qui appelle sa mère et qui écoute Les Cowboys Fringants, sinon c'est meilleure chance la prochaine fois. Mais attention, un ick et elle est partie. Julie-Pier est prête à être la première à frencher grâce à son arme secrète, ses fesses. Elle n'est pas là pour se faire des amis, elle est là pour se rapprocher… et vite! Ayant préparé son aventure comme un scénario de film, elle est prête à donner un show et ne laissera personne indifférent.
Soyez au rendez-vous ce dimanche 18h30 sur Noovo et Noovo.ca pour TOUT savoir sur les nouvelles d'OD Chypre!