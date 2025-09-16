Voyez la réaction de Naomi à son arrivée dans la maison des exclus

Début du contenu principal.
Naomi a quitté l’aventure d’Occupation Double contre toute attente. Les fans ont été aussi surpris qu’elle, puisqu’à la table d’élimination, elle affirmait se sentir confiante pour la suite.
Son arrivée dans la maison des exclus a donc créé toute une surprise.
Complètement émotive, Naomi a rejoint Élisa, Claudia et Yorick, déjà exclus de l’aventure dans les jours précédents.
Tous trois ont été sous le choc de la voir franchir la porte en soirée.
Très confiante à son retour de voyage, Naomi croyait filer le parfait bonheur avec Arnaud. Pourtant, à son arrivée dans les maisons, ce dernier n’avait pas du tout le même discours.
Après avoir partagé sa version des faits avec ses colocs, les trois gars réunis à la table d’élimination ont finalement décidé de montrer la porte à la créatrice de contenu.
Quelques minutes après son élimination, la candidate s’est confiée avec beaucoup d’émotion. Découvrez la vidéo juste ici.
