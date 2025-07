Mélissa Bédard a laissé son téléphone sans surveillance, voyez ce qui s’est passé

On a pu voir sur le compte Instagram de Mélissa Bédard, un joli trio d'artistes du spectacle, interpréter quelques phrases de When you're good to mama, sa chanson d'introduction.

Les trois amis nous ont bien fait rire en choisissant un couplet particulièrement drôle qui parle de sauce, de poivre et de ragoût. On a adoré voir la chimie qui les unit.

Dans la salle, pour cette dernière, se trouvait par ailleurs Christine Morency qui a publiquement donné ses impressions de la pièce: «ça faisait longtemps que j'avais pas tripé sur un show de même! Ça pas de bon sens comment c'était bon!!!». On peut dire qu'elle est très convaincante.

C'est maintenant l'heure pour la chanteuse et ses co-stars de prendre la route vers Gatineau et Québec.

Recommandé pour vous: