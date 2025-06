Mélissa Bédard brille dans Chicago... et ses grandes filles volent la vedette sur le tapis rouge

Jeudi soir, l’Espace St-Denis vibrait au rythme du jazz pour la première médiatique plus qu'attendue de la comédie musicale Chicago, présentée par Juste pour Rire.

Parmi les nombreuses vedettes présentes, une petite famille a particulièrement attiré l’attention: celle de Mélissa Bédard!

La chanteuse et comédienne campe le rôle de Mama Morton, la gardienne de prison charismatique et rusée, dans cette production grandiose. Mais ce soir-là, ce n’était pas seulement elle qui faisait tourner les têtes: ses deux grandes filles, Laylia et Elena, ont foulé le tapis rouge, à notre plus grand bonheur!