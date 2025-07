Mélissa Bédard dévoile son impressionnante terrasse

C'est donc sur son compte Instagram que la chanteuse nous a montré en quelques secondes, la beauté de sa cour. En voyant l'étendue de sa terrasse et son aménagement, on comprend pourquoi Mélissa a écrit "je ne bouge plus" sur sa publication.

La mini visite a commencé avec son coin repas où se trouvaient une magnifique table foncée parfaitement dressée, des chaises assorties ainsi qu'un superbe banc pouvant accueillir au moins cinq personnes autour de la table. Plus loin, après quelques marches et une barrière, on pouvait apercevoir la piscine hors-terre qui, avec ces journées de chaleur, nous a fait grandement envie. On a adoré son espace cinéma en plein-air, c'est à faire rêver!

Le reste de l'été s'annonce doux pour celle qui interprète Mama Morton dans la comédie musicale Chicago qui est présentée à l'Espace St-Denis jusqu'au 27 juillet 2025, au Capitole de Québec du 16 au 31 août et au Théâtre du Casino du Lac-Leamy du 10 au 21 septembre 2025.

Vous aimerez aussi: