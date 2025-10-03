Gildor Roy raconte la fois où il a rencontré le fils d'un meurtrier

Début du contenu principal.
Gildor Roy était de passage à l’émission Les temps de fou à Télé-Québec, où il est revenu sur un rôle marquant de sa carrière: celui de Louis-Régis Savoie dans le film Requiem pour un beau sans-cœur.
Le personnage de Savoie est inspiré de la vie de Richard Blass, criminel québécois des années 1960 et 1970.
Dans l’extrait, Gildor Roy raconte à Édith Cochrane qu’après la sortie du film, il a été en contact avec le fils de Blass.«Le soir de la première, après le film, il y a un jeune homme qui s'approche de moi, pis qui me dit: "Ouaip, c'était pas mal bon, Monsieur Roy. Ce n'est pas exactement ça qui est arrivé, mais c'était pas mal bon." J'ai fait: "Ah euh, excusez-moi, c'est c'est quoi votre nom?" "Bien, Sylvain Blass." Pis les deux genoux m'ont fait : "Aaaah."»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Gildor ajoute qu’il a également été en contact avec certaines victimes de Richard Blass. Il se souvient notamment d’un membre d’une des familles qui l’avait appelé chez lui, en pleine nuit. «La voix au bout du film, elle me disait: "Mais est-ce ça qu'on mette le feu chez vous, pis qu'on te regarde brûler?" Et c'était un des membres de la famille d'une des victimes qui avait vu ça dans le journal. Ils vont tourner un film, pensant qu'on était pour le glorifier, pis ce n'était pas le cas.»
L’épisode de l’émission Les temps fous sera diffusé ce vendredi à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.
Vous aimerez aussi: