Gildor Roy raconte la fois où il a rencontré le fils d'un meurtrier

Le personnage de Savoie est inspiré de la vie de Richard Blass, criminel québécois des années 1960 et 1970.

Dans l’extrait, Gildor Roy raconte à Édith Cochrane qu’après la sortie du film, il a été en contact avec le fils de Blass.«Le soir de la première, après le film, il y a un jeune homme qui s'approche de moi, pis qui me dit: "Ouaip, c'était pas mal bon, Monsieur Roy. Ce n'est pas exactement ça qui est arrivé, mais c'était pas mal bon." J'ai fait: "Ah euh, excusez-moi, c'est c'est quoi votre nom?" "Bien, Sylvain Blass." Pis les deux genoux m'ont fait : "Aaaah."»

