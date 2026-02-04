Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Rare tapis rouge pour AngeLo Cadet

PAR :

AngeLo Cadet a fait une rare sortie publique mardi soir dernier lors de la première médiatique de Punch créole, le deuxième one-man-show de Richardson Zéphir.

Le comédien et animateur a défilé sur le tapis rouge vêtu d’un jean et d’un veston ligné.

Découvrez toutes les stars présentes ici!

© Karine Paradis

AngeLo Cadet était accompagné sur le tapis rouge. Bien que l’identité de la personne à ses côtés n’ait pas été dévoilée, le duo a pris la pose devant les photographes présents.

© Karine Paradis

Dans les derniers temps, on a pu voir AngeLo Cadet dans la série Indéfendable, où il incarnait le père de Mélodie, interprétée par Naïla Louidort. Un personnage loin d’être irréprochable, mêlé à des histoires liées au crime organisé.

Il a également coécrit la série Lakay Nou aux côtés de Frédéric Pierre et Catherine Souffron.

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :