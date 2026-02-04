Rare tapis rouge pour AngeLo Cadet

Début du contenu principal.
AngeLo Cadet a fait une rare sortie publique mardi soir dernier lors de la première médiatique de Punch créole, le deuxième one-man-show de Richardson Zéphir.
Le comédien et animateur a défilé sur le tapis rouge vêtu d’un jean et d’un veston ligné.
AngeLo Cadet était accompagné sur le tapis rouge. Bien que l’identité de la personne à ses côtés n’ait pas été dévoilée, le duo a pris la pose devant les photographes présents.
Dans les derniers temps, on a pu voir AngeLo Cadet dans la série Indéfendable, où il incarnait le père de Mélodie, interprétée par Naïla Louidort. Un personnage loin d’être irréprochable, mêlé à des histoires liées au crime organisé.
Il a également coécrit la série Lakay Nou aux côtés de Frédéric Pierre et Catherine Souffron.