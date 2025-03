L'amour est dans le pré: voici ce que les fans pensent de la relation entre Sylvie et Manon

Fans de L’amour est dans le pré, qu’est-ce que vous pensez de la relation entre Sylvie et Manon? Les opinions envers ce duo sont mitigées, et on le comprend en voyant un extrait de l’épisode qui a été diffusé ce soir sur les ondes de Noovo.

Dans l’extrait en question, Manon mentionne à Sylvie qu’elles doivent être capables de «se donner du temps» ensemble afin de bâtir leur relation même si l’agricultrice doit s’occuper de sa ferme.

Sylvie évoque alors à Manon que ça peut être plus facile pour elle si cette dernière peut se déplacer pour venir la rejoindre à son étable. L’agricultrice doit beaucoup s’occuper de son «entreprise vivante».

Manon a toutefois peur de ne pas prendre assez sa place dans cette relation.