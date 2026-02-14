Sylvain Cossette partage de rares photos de ses adorables petits-fils

Début du contenu principal.
Alerte cuteness!
Eh oui, on a droit aujourd'hui à une adorable publication du côté d’Andrée Watters et de Sylvain Cossette. Le couple a partagé une rare photo leurs petits-fils et les réactions n’ont pas tardé à se multiplier sur les réseaux sociaux.
Sur les clichés, captés dans un moment visiblement spontané, on découvre Andrée et assis sur une scène, entourant les deux garçons avec une fierté et une tendresse impossibles à manquer.
Fidèle à son image, Sylvain tient sa guitare, tandis qu’Andrée enlace l’un des petits avec un large sourire. Les garçons, habillés de tenues assorties, affichent des mines espiègles qui ont fait fondre les internautes. Nul doute, leur mignonne bouille ferait craquer le coeur du plus froid des Grinch!
Ce qui frappe surtout, c’est à quel point les enfants ont grandi. Ceux qui suivent la famille depuis quelques années ont été surpris par l’évolution: les « bébés » d’hier sont désormais de véritables petits garçons, pleins d’énergie et déjà bien affirmés!
Billy et Tom sont tout simplement craquants!
«À chaque tournée, je me produis au moins 8 fois au @theatre.capitole et à chaque fois, je me trouve privilégié de chanter dans une si belle salle et d’être si bien accueilli par l’équipe et par le public présent, mais ce qui est fantastique , c’est que ça nous donne l’occasion de se réunir en famille pour profiter d’un petit séjour à Québec. On sera de retour en septembre avec joie!!
De la part de nous et de nos deux petits tannants, bonne St-Valentin !
@andreewatters ❤️
#Billy ❤️
#Tom ❤️», dévoile Sylvain sur Instagram.
Sylvain Cossette est le père de deux filles, Élisabeth (Beth) et Judith, issues de son union précédente avec Lucie Trudel. Beth, que le public a notamment connue lors de sa participation à La Voix en 2020, est aujourd’hui maman de deux garçons: Billy, né en 2022, et Tom, né en 2023... les vedettes de cette magnifique photo!
Dans le message accompagnant sa publication, Sylvain a pris le temps de partager sa reconnaissance. À chacune de ses tournées, il se produit à plusieurs reprises sur la scène du Théâtre Capitole, une salle qu’il affectionne particulièrement. S’il souligne l’accueil chaleureux du public et de l’équipe, il insiste surtout sur ce que ces passages à Québec lui permettent: transformer un engagement professionnel en véritable escapade familiale.
Ces séjours deviennent l’occasion de se retrouver, de partager des repas, de rire et de créer des souvenirs précieux avec ses proches. Derrière l’artiste applaudi soir après soir, il y a surtout un grand-papa qui savoure chaque instant passé avec ses petits-fils, qu’il décrit affectueusement comme ses « deux petits tannants ».
