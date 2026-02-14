Sylvain Cossette partage de rares photos de ses adorables petits-fils

Fidèle à son image, Sylvain tient sa guitare, tandis qu’Andrée enlace l’un des petits avec un large sourire. Les garçons, habillés de tenues assorties, affichent des mines espiègles qui ont fait fondre les internautes. Nul doute, leur mignonne bouille ferait craquer le coeur du plus froid des Grinch!

Ce qui frappe surtout, c’est à quel point les enfants ont grandi. Ceux qui suivent la famille depuis quelques années ont été surpris par l’évolution: les « bébés » d’hier sont désormais de véritables petits garçons, pleins d’énergie et déjà bien affirmés!

Billy et Tom sont tout simplement craquants!

«À chaque tournée, je me produis au moins 8 fois au @theatre.capitole et à chaque fois, je me trouve privilégié de chanter dans une si belle salle et d’être si bien accueilli par l’équipe et par le public présent, mais ce qui est fantastique , c’est que ça nous donne l’occasion de se réunir en famille pour profiter d’un petit séjour à Québec. On sera de retour en septembre avec joie!!

De la part de nous et de nos deux petits tannants, bonne St-Valentin !

@andreewatters ❤️

#Billy ❤️

#Tom ❤️», dévoile Sylvain sur Instagram.