Laurent Duvernay-Tardif ira à la rencontre des jeunes athlètes, voici pourquoi

«C’est le 7 septembre prochain qu’aura lieu la première édition du Camp de développement Sports Experts x Under Armour, en partenariat avec l’Institut national du sport du Québec - INS Québec et le RSEQ!

Fiers partenaires du sport d’ici, nous honorerons les performances de 14 étudiant·e·s-athlètes de cheerleading, football, soccer, hockey, badminton et bien plus, de niveau collégial et universitaire. Cette journée de tests physiques, ateliers et conférences permettra de contribuer au développement de nos jeunes athlètes québécois·es. Vivez les meilleurs moments de leur annonce de sélection avec nous! Comme le dit si bien Laurent Duvernay-Tardif "Manquez pas ça, ça va être incroyable!"»

Ces jeunes étoiles sportives vivront une journée extraordinaire qui leur permettra de développer leur potentiel et de recevoir les conseils de vrais pros... comme Laurent Duvernay-Tardif!

On leur souhaite un fabuleux séjour à Montréal à exercer les sports qu'ils préfèrent!