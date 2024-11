Stéphanie Boulay: Un retour audacieux avec un nouvel album solo!

Connue comme «la moitié blonde» du duo les Sœurs Boulay, Stéphanie a décidé de ne plus essayer de se définir ou de se contraindre. Forte d’un parcours éclectique, qui inclut des études en musique et en littérature, elle s’est illustrée dans plusieurs sphères: on l’a lue (À l’abri des hommes et des choses, Anatole qui ne séchait jamais - Prix TD), entendue dans les médias et admirée sur scène avec sa sœur, récoltant un disque platine et de nombreux honneurs pour leurs albums.

En 2018, elle avait tenté l’aventure en solo avec Ce que je te donne ne disparaît pas, un projet qu’elle avait rapidement rangé, par gêne ou par peur. Mais cette fois, elle revient seule, sans gêne et sans peur, avec un album qu’elle qualifie de cru, intime, mais aussi dansant et libérateur... et résolument pop!