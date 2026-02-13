Stéphane Archambault montera sur scène avec sa fille, Jeanne

Début du contenu principal.
Stéphane Archambault sera de passage sur la scène de Belle et Bum ce samedi à 21h, sur Télé-Québec. Le chanteur ne sera pas seul, puisqu’il partagera ce moment musical avec sa fille Jeanne.
La jeune fille de 13 ans sera elle aussi de la fête, alors que le duo père-fille montera sur scène ensemble.
Il est d’ailleurs possible qu’ils interprètent des pièces tirées du plus récent album solo du chanteur, un projet auquel ses deux enfants, Jeanne et Clovis, ont participé en chantant et en jouant de différents instruments.
Stéphane et Jeanne Archambault seront bien entourés pour leur passage à Belle et Bum. En plus des animateurs Normand Brathwaite, Marie-Josée Gauvin, Fabiola Nyrva Aladin et Lunou Zucchini, ils partageront aussi la scène avec Marc Dupré, Christine Morency, Jowee Omicil et Dominique Fils-Aimé.
Stéphane Archambault est sorti publiquement de son silence à la suite de son passage à Tout le monde en parle et de la publication d’un article d’Hugo Dumas dans La Presse.
Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le chanteur et ancien leader du groupe Mes Aïeux a tenu à réagir en affirmant qu’il ne répondrait pas «aux étiquettes qui [lui] ont été accolées» et en remerciant ceux qui «se sont déjà portés à ma défense.»
Vous aimerez aussi: