Stéphane Archambault tient à remercier ceux qui se sont portés à sa défense

Début du contenu principal.
Stéphane Archambault est sorti publiquement de son silence à la suite de son passage à Tout le monde en parle et de la publication d’un article d’Hugo Dumas dans La Presse.
Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le chanteur et ancien leader du groupe Mes Aïeux a tenu à réagir en affirmant qu’il ne répondrait pas «aux étiquettes qui [lui] ont été accolées» et en remerciant ceux qui «se sont déjà portés à ma défense.»
Invité sur le plateau de Tout le monde en parle, lors d’une émission consacrée aux moments marquants de 2006 en compagnie de Pierre Lapointe, Simon Proulx des Trois accord et de Jeff Stinco, du groupe Simple Plan, Stéphane Archambault a expliqué pourquoi il ne chante pas Dégénérations lors de ses spectacles solo, malgré les demandes du public.
Le chanteur a précisé que cette chanson appartient avant tout au groupe Mes Aïeux et qu’il souhaite respecter cet héritage collectif. Fidèle à cette position, il a même lancé avec humour que les spectateurs peuvent toujours venir lui en faire la demande après le spectacle, mais que «ça [lui] fera plaisir de [leur] dire non».
Dans sa chronique publiée dans La Presse, Hugo Dumas n’a pas mâché ses mots à l’égard du chanteur. Le chroniqueur soutient que l’artiste «ne possède pas un catalogue assez garni pour se permettre de bannir le seul et unique grand succès de son répertoire».
Il ajoute enfin qu’il ne s’agirait que de «trois minutes» à consacrer à cette chanson, estimant que les fans qui ont contribué à sa popularité mériteraient de l’entendre sur scène.
Finalement, le chanteur a publié un long message pour revenir sur son plus récent album Point et sur le spectacle qui en découle, affirmant vouloir proposer une direction artistique différente :«Mais aussi et surtout dans un respect total du public qui paye sa place et se déplace pour venir me voir. Le respect de son intelligence, le croyant assez sensible et ouvert pour accepter le pari d’une proposition artistique différente.»
Même s’il rappelle que Dégénérations appartient au répertoire de Mes Aïeux, certaines chansons du groupe figurent tout de même dans sa liste de spectacles, notamment Le déni de l’évidence et Oies sauvages.