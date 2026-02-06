Stéphane Archambault tient à remercier ceux qui se sont portés à sa défense

Stéphane Archambault est sorti publiquement de son silence à la suite de son passage à Tout le monde en parle et de la publication d’un article d’Hugo Dumas dans La Presse.

Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le chanteur et ancien leader du groupe Mes Aïeux a tenu à réagir en affirmant qu’il ne répondrait pas «aux étiquettes qui [lui] ont été accolées» et en remerciant ceux qui «se sont déjà portés à ma défense.»