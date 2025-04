Stéphane Archambault livre de rares confidences sur sa rupture

En entrevue avec Les Radieuses, le chanteur et comédien s'est ouvert à ce sujet:

«J’y aborde deux ruptures qui se sont passées un peu en même temps parce que l’une est liée à l’autre. La fin de mon couple et la fin de Mes Aïeux. Je me suis ramassé dans un appartement vide en banlieue, tout seul. S’en sont suivi un mélange d’euphorie et de peur de retrouver ma liberté.»

La proposition musicale de Stéphane Archambault s'annonce donc plus personnelle et surtout, plus triste que ce à quoi il nous a habitués. Le chanteur en est conscient, mais il sait que la séparation amoureuse est un thème universel.

«J’ai un passé de musique festive et là, j’arrive avec des histoires tristes. Je dois avouer que je me suis souvent dit mon Dieu, mais ça va intéresser qui? On a-tu envie d’entendre Stéphane Archambault raconter sa rupture? En même temps, oui, je chante ma rupture, mais je mets aussi des mots sur toutes les ruptures…», conclut la star québécoise.

L'album Point de Stéphane Archambault sera lancé le 23 mai prochain sous le label Bravo Musique.