​Stéphane Archambault, chanteur de Mes Aïeux, annonce un premier album solo et dévoile un extrait

Solo soleil est une chanson de printemps qui parle de sortir de sa torpeur et de reprendre le dessus. Le vidéoclip, réalisé par Francis Leduc, met en scène Stéphane Archambault dans un appartement vide, illustrant la période de transition et le sentiment doux-amer d'un déménagement, symbole d'un nouveau départ. ​

Avec Point, son premier album solo en plus de 25 ans de carrière, Stéphane Archambault explore les ruptures, les solitudes et les renouveaux dans une chanson plurielle et généreuse. Ce projet marque une mise à jour de qui il est et où il se trouve artistiquement. Une tournée est prévue pour l'automne, offrant au public une chance d'assister à la genèse de ce nouveau chapitre musical. ​

Le single Solo soleil est disponible dès maintenant sur les plateformes d'écoute et de téléchargement.