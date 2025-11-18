Stéphane Archambault dévoile un aperçu de sa nouvelle maison douillette

Le chanteur Stéphane Archambault a une nouvelle maison!

Tel que mentionné précédemment sur NoovoMoi - En Vedette, le leader de Mes Aïeux s'est séparé de la musicienne Marie-Hélène Fortin. Ils ont été en couple pendant plus de 20 ans et ont eu deux enfants.

Après leur rupture, Stéphane Archambault s'est trouvé un petit appartement déprimant en banlieue. Une situation qui est aujourd'hui derrière, lui car il est propriétaire d'une jolie maison avec un somptueux foyer!

Voici une première photo du chanteur dans son nouveau chez-soi douillet à souhait: