Stéphane Archambault dévoile un aperçu de sa nouvelle maison douillette

Le chanteur Stéphane Archambault a une nouvelle maison!
Tel que mentionné précédemment sur NoovoMoi - En Vedette, le leader de Mes Aïeux s'est séparé de la musicienne Marie-Hélène Fortin. Ils ont été en couple pendant plus de 20 ans et ont eu deux enfants.
Après leur rupture, Stéphane Archambault s'est trouvé un petit appartement déprimant en banlieue. Une situation qui est aujourd'hui derrière, lui car il est propriétaire d'une jolie maison avec un somptueux foyer!
Voici une première photo du chanteur dans son nouveau chez-soi douillet à souhait:
«Voici l’homme satisfait devant le tout premier feu de foyer qu’il a allumé lui-même dans sa nouvelle maison. Je profite de ce moment de détente pour remercier tous ceux qui ont pris la peine de m’écrire pour me souhaiter bon anniversaire. Paix et amour», écrit la star québécoise avec la photo.
On adore le design du foyer, la lumière du logis et le plafond en bois qu'on peut apercevoir dans l'autre pièce. Stéphane Archambault a l'air très heureux dans sa nouvelle maison!
On en profite pour lui souhaiter bonne fête en retard. L'artiste a soufflé ses 56 bougies le 15 novembre dernier.
Au niveau professionnel, Stéphane Archambault a récemment lancé son premier album solo en carrière. Ce disque s'intitule Point et est disponible partout.
On pourra également le voir en spectacle aux quatre coins du Québec au cours des prochains mois. Pour tous les détails, rendez-vous sur son site officiel.
