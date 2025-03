Marie-Claude Savard dévoile son nouveau projet: «ce que je veux, c'est enlever la honte»

Des changements dont on parle trop peu

Marie-Claude Savard a confié que ce sujet-là, celui des changements qui s’opèrent dans le corps d’une femme, des hormones, ça peut être tabou. Mais comme elle a l’habitude de le faire, elle veut ouvrir la discussion :

«Les cheveux, les ongles, des fois, ça a l'air secondaire, mais je te jure, quand tu perds tes cheveux à la pognée là, puis que t'es sur le bord du bain et tu dis «ok, c'est ça qui m'arrive, là.» Bien, c’est tough à vivre.

Ça fait que de pouvoir redonner un peu, puis de maintenir, en fait, je pense que c'est juste ça qu'on veut maintenir un peu d'acquis et ça, ça fonctionne bien. Donc je me dis pourquoi pas partager ça?»

Enlever la honte

Marie-Claude Savard a ajouté: «Ce que je veux, c'est enlever la honte puis le malaise, tu sais, puis que ça se normalise. C'est ni bon ni mauvais, c'est une transition, c'est différent.

Mais on dirait que quand ça arrive, on le prend comme... Tu sais, ma date de péremption arrive, je ne suis plus la même personne. On veut cacher ça comme «Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non ! Moi je suis encore correct, ça m'est pas arrivé.»

Moi j'en parle à des amis. [Elle disent] «Non, mais moi je suis encore, tu sais, j'ai encore... Je suis encore sur ma pilule, je suis encore correct.» Là je fais «ok, tant mieux», mais c'est pas honteux». Non, il n'y a pas de raison d'avoir honte.

C'est un changement, c'est pas la fin de quelque chose, c'est peut-être le début d'autres choses. Ça reste à voir, chaque histoire est différente.

Mais moi je veux regarder les gens droit dans les yeux pour dire je ménopausée [rires].»