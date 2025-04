Marie-Claude Savard revient sur son départ de Salut Bonjour

«C'est ça mon moteur. C'est ça qui me garde en vie, et c'était de ça dont j'avais besoin. Je suis vraiment fière. Je l'avais fait à Salut Bonjour. J'ai quitté au sommet. Le monde me disait 'Voyons, pourquoi tu pars?' Quand tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit que c'est le temps de partir, c'est inévitable.»

On remarque un lien entre Ça rentre au poste et Salut Bonjour: Marie-Claude Savard a consacré 7 ans de carrière à chacun de ces projets!

En ce qui concerne l'émission de télé, elle a dit au revoir à ses collègues en 2011. Elle a ensuite coanimé Ça rentre au poste à la radio jusqu'en janvier 2025.