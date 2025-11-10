Speedo à l’écran: Pascal Morrissette confirme avoir dupé les téléspectateurs

Début du contenu principal.
Pascal Morrissette a vécu une drôle de situation, aujourd'hui, qui lui a permis de croire qu'il avait peut-être dupé le public!
Le 31 octobre dernier, l'animateur était invité à Ça finit bien la semaine. Comme c'était l'Halloween, tout le monde était costumé.
Pascal Morrissette est débarqué sur le plateau vêtu d'un simple speedo bleu avec un petit foulard dans le cou:
Un peu comme les drag queens qui portent des seins en silicone, la star québécoise avait revêtu un faux torse musclé.
Pascal Morrissette pensait que c'était évident... jusqu'à ce qu'il arrive chez son ostéopathe aujourd'hui!
Voici ce qu'il a raconté concernant ce malentendu sur sa silhouette musclée:
«Je sors de chez mon ostéopathe et elle me dit 'Hey, tu t'entraînes très sérieusement, ces temps-ci! Wow! My God!’ Je lui dis ‘Pourquoi tu dis ça?’ Elle me dit ‘Ben je t’ai vu à Ça finit bien la semaine. Quand même! Tu es en Shape!’ Je veux juste , ce n’est pas grave, mais ce n’est pas mon corps. Je pense que j’ai oublié de le dire. Ce n’était pas mon corps à Ça finit bien la semaine. C’est comme un costume en silicone. Je n’aurais pas osé aller en speedo, là, de même, à la télé pour m’asseoir et faire une entrevue. Ça fait que ce n’était pas mon corps!»
Oups!
On vous invite à revoir cette vidéo de Pascal Morrissette en speedo à la télévision afin de mieux analyser son fameux costume en silicone:
La vie de famille, ça va vite! Pascal Morissette a pris bien soin de nous le rappeler dans sa plus récente publication déposée sur ses réseaux sociaux. Avec un ton humoristique, il vante sa cuisine à ses abonnés et c’est hilarant!
En couple avec Julie Ringuette, on remarque que le coin repas des deux vedettes est bien encombré. À la blague, il compare l’espace à ce qu’on retrouve sur le site d’inspirations Pinterest.
Vous aimerez aussi: