Speedo à l’écran: Pascal Morrissette confirme avoir dupé les téléspectateurs

Un peu comme les drag queens qui portent des seins en silicone, la star québécoise avait revêtu un faux torse musclé.

Pascal Morrissette pensait que c'était évident... jusqu'à ce qu'il arrive chez son ostéopathe aujourd'hui!

Voici ce qu'il a raconté concernant ce malentendu sur sa silhouette musclée:

«Je sors de chez mon ostéopathe et elle me dit 'Hey, tu t'entraînes très sérieusement, ces temps-ci! Wow! My God!’ Je lui dis ‘Pourquoi tu dis ça?’ Elle me dit ‘Ben je t’ai vu à Ça finit bien la semaine. Quand même! Tu es en Shape!’ Je veux juste , ce n’est pas grave, mais ce n’est pas mon corps. Je pense que j’ai oublié de le dire. Ce n’était pas mon corps à Ça finit bien la semaine. C’est comme un costume en silicone. Je n’aurais pas osé aller en speedo, là, de même, à la télé pour m’asseoir et faire une entrevue. Ça fait que ce n’était pas mon corps!»