«Pauvre gars»: Julie Ringuette n’en laissera plus une passer en amour

Début du contenu principal.
Julie Ringuette était de passage au balado d’Alexandre Barrette, Oublie pas ta brosse à dents, où elle s’est confiée sur sa relation amoureuse avant de rencontrer Pascal Morrissette.
Elle a révélé: «C’est parce que j’ai tellement vécu avec mon ex que je me sentais inférieure sans lui… Je ne veux pas recréer ça avec Pascal.»
Elle ajoute qu’au début de sa relation avec Pascal, elle a dû mettre les points sur les i, affirmant clairement qu’elle voulait être «une femme autonome, et que je n’ai pas besoin de toi.»
Pour elle, il était essentiel d’être dans une relation d’égal à égal: «Fait que je suis comme "si on se laisse, je n'aurai pas rien"; "si on se laisse, je serai plus dans la rue" ; "si on se laisse, je veux plus vivre ça m'a marqué" ; "je suis une femme à part entière et je vaux quelque chose".»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.
Pascal Morrissette et Julie Ringuette partagent leur vie depuis 2011, année de leur mariage. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants, Sam et Ève.
Sur le plan professionnel, Pascal fera partie de l’équipe de chroniqueurs de Salut Bonjour Week-end lors de la prochaine saison.