«Pauvre gars»: Julie Ringuette n’en laissera plus une passer en amour

Elle ajoute qu’au début de sa relation avec Pascal, elle a dû mettre les points sur les i, affirmant clairement qu’elle voulait être «une femme autonome, et que je n’ai pas besoin de toi.»

Pour elle, il était essentiel d’être dans une relation d’égal à égal: «Fait que je suis comme "si on se laisse, je n'aurai pas rien"; "si on se laisse, je serai plus dans la rue" ; "si on se laisse, je veux plus vivre ça m'a marqué" ; "je suis une femme à part entière et je vaux quelque chose".»

