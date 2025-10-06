Pascal Morissette ne ressemble plus à ça

Début du contenu principal.
Depuis septembre, Pascal Morissette est devenu le nouveau chroniqueur Web de Salut Bonjour Week-end à Québec. Évidemment que ce mandat l’oblige à éplucher de nombreuses publications sur les différentes plateformes numériques. Il faut croire qu’à force de regarder de populaires tendances sur internet, l’animateur a eu envie d’en essayer lui aussi. Voyez ce qu’il a publié sur ses réseaux sociaux plus bas.
On peut dire que le collaborateur de Salut Bonjour ne craint pas le ridicule! Si chaque fin de semaine, il nous présente, à la télé, des vidéos qui font le tour du monde, il propose maintenant de les réaliser! Il y a un peu moins de deux semaines, il a lancé cette invitation au public: «Nouveau défi que je m’impose. Si vous trouvez une petite vidéo virale que vous trouvez drôle ou impressionnante, vous pouvez me mettre au défi de la reproduire avec les moyens du bord.»
C’est à sa femme Julie Ringuette qu’il avait demandé de lui accorder le premier défi. Il s’agissait d’une danse complètement divertissante.
Cette semaine, il a choisi de récidiver en reproduisant la vidéo du gymnaste et créateur de contenu Wilbur Victor. L’épreuve consiste à se blottir à l’intérieur d’un grand pantalon extensible et à s’amuser à circuler dans différents endroits. Pascal a même adopté l’allure du populaire personnage avec une perruque et des lunettes semblables. Voyez l’hilarante vidéo plus bas.
Il a un bon sens de l’humour ce Pascal! La semaine dernière, rappelons que pour souligner l’anniversaire de son amoureuse Julie Ringuette, il n’avait pas choisi une photo à son avantage. Voyez ou revoyez le drôle de cliché ci-dessous.