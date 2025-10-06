Pascal Morissette ne ressemble plus à ça

À la recherche de nouveaux défis

On peut dire que le collaborateur de Salut Bonjour ne craint pas le ridicule! Si chaque fin de semaine, il nous présente, à la télé, des vidéos qui font le tour du monde, il propose maintenant de les réaliser! Il y a un peu moins de deux semaines, il a lancé cette invitation au public: «Nouveau défi que je m’impose. Si vous trouvez une petite vidéo virale que vous trouvez drôle ou impressionnante, vous pouvez me mettre au défi de la reproduire avec les moyens du bord.»

C’est à sa femme Julie Ringuette qu’il avait demandé de lui accorder le premier défi. Il s’agissait d’une danse complètement divertissante.