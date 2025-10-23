La vraie vie: Pascal Morissette nous fait visiter sa cuisine

Début du contenu principal.
La vie de famille, ça va vite! Pascal Morissette a pris bien soin de nous le rappeler dans sa plus récente publication déposée sur ses réseaux sociaux. Avec un ton humoristique, il vante sa cuisine à ses abonnés et c’est hilarant! Voyez la vidéo ci-dessous.
Dans sa vidéo, le chroniqueur de Salut Bonjour Week-end ose nous montrer à quoi ressemble sa cuisine familiale. En couple avec Julie Ringuette, on remarque que le coin repas des deux vedettes est bien encombré. À la blague, il compare l’espace à ce qu’on retrouve sur le site d’inspirations Pinterest.
On peut dire que sa cuisine est «bien décorée» de vieux linges à vaisselle, de graines de toasts, de plaques à cuisson sales, de nombreux vêtements au sol et des produits d’hygiène féminine. Regardez la drôle de vidéo plus haut pour comprendre.
On peut quand même se douter que sous ce joyeux bordel, semble se cacher une magnifique cuisine.
Évidemment que de nombreuses personnes partageaient le même avis que Pascal, dont la chanteuse Krystel Mongeau qui mentionne vivre «dans le même monde» que lui! Par ailleurs, voici quelques commentaires:
«No joke, ça fait du bien à voir.»
«Hey, merci pour ça!»
«J’aime mieux une maison pleine de vie et d’âme comme la vôtre, qu’une maison froide où on a l’impression que personne n’y vit.»
«Je me sens moins seule.»
Une vidéo qui a sans doute rassurer plusieurs parents sur l'état de leur maison!
