La vraie vie: Pascal Morissette nous fait visiter sa cuisine

Loin de vivre dans une cuisine de magazine

Dans sa vidéo, le chroniqueur de Salut Bonjour Week-end ose nous montrer à quoi ressemble sa cuisine familiale. En couple avec Julie Ringuette, on remarque que le coin repas des deux vedettes est bien encombré. À la blague, il compare l’espace à ce qu’on retrouve sur le site d’inspirations Pinterest.

On peut dire que sa cuisine est «bien décorée» de vieux linges à vaisselle, de graines de toasts, de plaques à cuisson sales, de nombreux vêtements au sol et des produits d’hygiène féminine. Regardez la drôle de vidéo plus haut pour comprendre.

On peut quand même se douter que sous ce joyeux bordel, semble se cacher une magnifique cuisine.