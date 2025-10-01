Que pensez-vous de la photo que Pascal Morrissette a choisie pour souligner la fête de Julie Ringuette?

Pascale Morrissette nous a fait sourire aujourd'hui en publiant une drôle de photo de Julie Ringuette.

L'animateur a voulu souligner l'anniversaire de son épouse dans sa story Instagram. La talentueuse comédienne souffle ses 43 bougies en ce 1er octobre.

Pour ce faire, il a choisi une photo plus drôle que glamour: un cliché de Julie Ringuette en train de manger, la bouche pleine, en vêtements de sport!

Avec la story partagée avec ses 81 000 abonnés, Pascal Morrissette a simplement écrit «Bonne fête mon amour». Voici la publication d'anniversaire en question: