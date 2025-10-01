Que pensez-vous de la photo que Pascal Morrissette a choisie pour souligner la fête de Julie Ringuette?

Début du contenu principal.
Pascale Morrissette nous a fait sourire aujourd'hui en publiant une drôle de photo de Julie Ringuette.
L'animateur a voulu souligner l'anniversaire de son épouse dans sa story Instagram. La talentueuse comédienne souffle ses 43 bougies en ce 1er octobre.
Pour ce faire, il a choisi une photo plus drôle que glamour: un cliché de Julie Ringuette en train de manger, la bouche pleine, en vêtements de sport!
Avec la story partagée avec ses 81 000 abonnés, Pascal Morrissette a simplement écrit «Bonne fête mon amour». Voici la publication d'anniversaire en question:
On a envie de dire «Franchement!» à Pascal Morrissette, et on est crampés en même temps.
En sachant que le couple adoré du public a un excellent sens de l'humour, on a déjà hâte de voir la revanche de Julie Ringuette lors de l'anniversaire de son mari.
On gardera l'oeil ouvert, car ça s'en vient très bientôt: la fête de Pascal Morrissette est le 10 octobre!
Pascal Morrissette et Julie Ringuette sont ensemble depuis 19 ans.
Les tourtereaux se sont mariés en 2011. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants, Sam et Eva.
Au printemps dernier, Julie Ringuette s’est fait interpeller lors de ses courses à l'épicerie. Elle a reçu de NOMBREUX témoignages de gens complètement ahuris par la grandeur d’âme de son mari Pascal Morrissette.
C’est dans une story Instagram que la belle animatrice et comédienne a parlé de cette vague d’amour à ses abonnés, vague d’amour liée au geste d’excellent joueur d’équipe posé par son chum à Sortez-moi d’ici.
