Pascal Morrissette se moque de ce que Julie Ringuette appelle leur «jardin»

Pascal Morrissette s’est moqué avec tendresse de sa douce Julie Ringuette, qui a parlé à la radio de «leur jardin».

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

Dans une suite de stories, l’animateur a tenu à nous expliquer et surtout nous montrer ce qu’elle considérait comme tel, lui qui a remis les pendules à l’heure: leur petit, mini, micro coin de cultivation ne peut pas, selon lui, avoir le titre de jardin.

Faisant des montages dramatiques sur des musiques tristes, Pascal Morrissette a illustré son point avec humour, culminant avec une mise en scène hilarante que vous pouvez voir en top d’article.