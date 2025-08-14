Passer au contenu principal
Pascal Morrissette se moque de ce que Julie Ringuette appelle leur «jardin»

© Pascal Morrissette/Instagram/Karine Paradis

Les tourtereaux qui ont passé une partie de l’été ensemble à la radio ont l’habitude de se taquiner et on adore quand ils nous entraînent avec eux dans leurs folies.

Pascal Morrissette lâche son fou avec les cheerleaders des Alouettes, voyez la vidéo

Parlant de moment de folie, je rappelle en terminant cette scène spectaculaire de Pascal Morrissette qui s’est récemment offert une petite chorégraphie avec les cheerleaders des Alouettes.

