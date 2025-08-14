Pascal Morrissette se moque de ce que Julie Ringuette appelle leur «jardin»

Début du contenu principal.
Pascal Morrissette s’est moqué avec tendresse de sa douce Julie Ringuette, qui a parlé à la radio de «leur jardin».
Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.
Dans une suite de stories, l’animateur a tenu à nous expliquer et surtout nous montrer ce qu’elle considérait comme tel, lui qui a remis les pendules à l’heure: leur petit, mini, micro coin de cultivation ne peut pas, selon lui, avoir le titre de jardin.
Faisant des montages dramatiques sur des musiques tristes, Pascal Morrissette a illustré son point avec humour, culminant avec une mise en scène hilarante que vous pouvez voir en top d’article.
Les tourtereaux qui ont passé une partie de l’été ensemble à la radio ont l’habitude de se taquiner et on adore quand ils nous entraînent avec eux dans leurs folies.
Parlant de moment de folie, je rappelle en terminant cette scène spectaculaire de Pascal Morrissette qui s’est récemment offert une petite chorégraphie avec les cheerleaders des Alouettes.