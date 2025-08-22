Voici ce que signifie le mot «toutoune» pour Mélissa Bédard

Début du contenu principal.
Mélissa Bédard a offert son interprétation du mot «toutoune», souvent utilisé pour qualifier les personnes grosses, offrant sa vision positive de cette expression.
C’est dans le cadre de l’arrivée sur ICI Première de Toutoune journée, l’émission la mettant en vedette aux côtés de Guylaine Guay et Mélanie Couture, que cette dernière a abordé le sens de ce mot.
Pour Mélissa Bédard, c’est loin d’être une insulte, c’est plutôt lié à un bon souvenir qui la ramène en enfance.
«Pour moi c’est vraiment un petit mot d’amour que mes parents me disent depuis que je suis toute petite. C’est réconfortant comme mot parce que je suis leur petite toutoune d’amour.»
Guylaine Guay aussi voit dans l’usage de ce terme une façon de se réapproprier une expression longtemps utilisée pour dénigrer. «On a voulu lui donner une connotation beaucoup plus positive.»
De son côté, Mélanie Couture confie que c’est une façon de rigoler: «on s’est fait appeler toutes sortes de noms possibles pour ne pas utiliser le mot "grosse".»
Dans Toutoune journée, les trois femmes exceptionnelles tentent de défaire les stéréotypes grossophobes et prouver que c’est possible de tout faire, de tout essayer, peu importe notre gabarit.
