Voici ce que signifie le mot «toutoune» pour Mélissa Bédard

Mélissa Bédard a offert son interprétation du mot «toutoune», souvent utilisé pour qualifier les personnes grosses, offrant sa vision positive de cette expression.

C’est dans le cadre de l’arrivée sur ICI Première de Toutoune journée, l’émission la mettant en vedette aux côtés de Guylaine Guay et Mélanie Couture, que cette dernière a abordé le sens de ce mot.

Pour Mélissa Bédard, c’est loin d’être une insulte, c’est plutôt lié à un bon souvenir qui la ramène en enfance.

«Pour moi c’est vraiment un petit mot d’amour que mes parents me disent depuis que je suis toute petite. C’est réconfortant comme mot parce que je suis leur petite toutoune d’amour.»