Patrice Bélanger fait ses adieux à son personnage d'Antigang

Début du contenu principal.
C’est la fin pour Bruno Monette (Patrice Bélanger) dans Antigang. L’agent fédéral a été retrouvé mort dans son spa, après avoir fricoté avec le crime organisé.
Alors qu’il avait aidé Marilou Caron (Camille Felton) à dérober 50 000 kilos de drogue à Gabriel Goulet, quelqu'un a décidé de mettre un terme à son règne.
C’est sur ses médias sociaux que Patrice Bélanger a fait ses adieux à son personnage dans Antigang.
«Vous dire combien j’ai aimé que vous me demandiez partout, tout le temps, où étaient les 50 kilos! 😅 Et à quel point ça m’a fait plaisir à chaque fois que vous m’avez dit que vous aimiez haïr Monette! J’étais là pour ça!»
Même si plusieurs espéraient un retour surprise du personnage, l’épisode d’hier a confirmé sa mort.
Sous la publication de Patrice Bélanger, les commentaires se sont multipliés. Plusieurs téléspectateurs ont tenu à lui exprimer leur admiration et à souligner à quel point ils ont aimé le retrouver comme comédien.
«Je pense que je parle pour plusieurs en disant qu’on a vraiment aimé t’haïr dans cette série! Bravo pour ça! 🙌🏼»
«Félicitations pour ton rôle, Patrice! Mission accomplie 👏👏👏»
«Je suis triste que ce soit déjà la fin de ton rôle dans Antigang. Tu as joué ton rôle de Bruno Monette avec brio. Bravo Patrice pour ton travail incroyable dans cette série!»
Pour connaître la suite d’Antigang, soyez au rendez-vous du lundi au jeudi à 19h sur les ondes d’ICI TÉLÉ.
Vous aimerez aussi: