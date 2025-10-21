Patrice Bélanger fait ses adieux à son personnage d'Antigang

C’est la fin pour Bruno Monette (Patrice Bélanger) dans Antigang. L’agent fédéral a été retrouvé mort dans son spa, après avoir fricoté avec le crime organisé.

Alors qu’il avait aidé Marilou Caron (Camille Felton) à dérober 50 000 kilos de drogue à Gabriel Goulet, quelqu'un a décidé de mettre un terme à son règne.