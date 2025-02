Sophie Thibault annonce son départ à la retraite

Bien que cette décision ait été longuement réfléchie, elle n’en demeure pas moins chargée d’émotion pour la journaliste:

«Même si cette décision a été mûrement réfléchie, c’est une étape qui m’oblige àfaire un grand deuil, celui d’un travail que j’adore, d’une équipe exceptionnelle et,bien évidemment, d’un public fidèle et bienveillant», a-t-elle confié.

Elle ajoute: «C’est une étape qui donne un peu le vertige, je vous l’avoue, parce que c’est un boulot que j’adore, et ce contact quotidien avec vous, évidemment, va me manquer. Après tout, vous m’avez portée, vous avez ni plus ni moins dessiné les contours de ma carrière. Et ma gratitude à votre endroit est immense. En plus, je suis entourée d’une équipe exceptionnelle, c’est le mot, qui est devenue pratiquement une deuxième famille!»

Une chose est sûre, son influence et son apport au journalisme québécois resteront gravés dans l’histoire.

«J’ai la chance d’être en forme, je veux en profiter pour les années qui viennent, en communiquant peut-être autrement. Comme vous le savez peut-être, une autre passion m’appelle, la photographie. Je veux donc changer d’angle, caméra à la main, voir du pays, élargir mes horizons, chercher la plus belle lumière, sans le tic-tac du temps dans mon oreille. Bref, je le vois un peu comme fermer une grande porte pour ouvrir une fenêtre sur de nouveaux horizons où je peux me permettre de ralentir un peu le rythme. En d’autres termes, ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir bien senti.»

Bonne continuation à Sophie dans cette nouvelle aventure!

