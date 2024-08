Sophie Grégoire Trudeau: «Mon coeur de maman se serre»

«Le temps file et nous, on change. C’est le temps de dire tranquillement au revoir à l’été et de se préparer pour la rentrée! Mon coco Hadrien marche seul, la tête bien droite et le pas bien engagé vers sa première journée! Mon cœur de maman se serre. Je me souviens des jours où il cherchait mon regard jusqu’au dernier moment. C’est le temps d’entamer une grosse année et je vous promets de bonnes nouvelles sous peu!»

Ouf! On la comprend.

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants de la famille Grégoire-Trudeau.