Bonne nouvelle pour les fans de Jean-Pierre Ferland!

Pour le réaliser, Jean-Pierre Ferland n’a rien laissé au hasard: «En studio, on enregistre à l’américaine: pas de prix pour le soleil!», disait-il à l’époque.

Entouré de collaborateurs de haut niveau, comme Paul Baillargeon à l’écriture et à la composition et David Spinozza, musicien qui jouera plus tard avec Paul McCartney et John Lennon, Ferland a créé un album qui reflète l’effervescence culturelle des années 1970 au Québec.

À sa sortie, Soleil a été unanimement salué, décrochant même à Jean-Pierre Ferland le prix du meilleur auteur-compositeur-interprète au Gala des Artistes en 1972. En 2008, l’album a été classé au 18ᵉ rang des 50 meilleurs disques québécois de tous les temps par un jury d’experts. Ce n’est pas rien pour un album qui, cinq décennies plus tard, continue d’avoir une place à part dans l’histoire musicale du Québec.