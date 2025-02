Sébastien Delorme: Nouveau look et nouveau défi pour une bonne cause!

Passionné de sport, le sympathique comédien a choisi de combiner son amour du vélo et son désir de redonner à la communauté en relevant ce défi de taille. Le Gran Fondo Enfant Soleil est un événement qui consiste à parcourir plusieurs kilomètres à vélo tout en récoltant des fonds pour la Fondation Enfant Soleil, qui finance des soins et des équipements médicaux essentiels aux enfants malades du Québec.

L’acteur s’est fixé un objectif ambitieux: amasser 5000 $. Pour y parvenir, il sollicite la générosité de ses abonnés et de son entourage via les réseaux sociaux.

«Cette année, je me lance un défi qui me tient à cœur: participer au Gran Fondo Enfant Soleil pour soutenir les enfants malades. À travers chaque kilomètre parcouru, mon objectif est d’amasser 5000 $ pour la Fondation Enfant Soleil, qui finance des soins et des équipements médicaux essentiels partout au Québec.

En donnant, vous m’aidez à faire une réelle différence dans la vie de ces enfants et de leurs familles. Chaque contribution compte et ensemble, on peut leur offrir un avenir meilleur.

Merci de votre soutien! ❤️», confie-t-il.