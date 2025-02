Cet acteur d'Indéfendable s'est marié sur la plage, voyez les photos!

«Just married!!!! C'est fait! On s'est mariés!! Quel beau voyage avec nos familles et ami(e)s. C'était extraordinaire et magique!»

Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés!

Les tourtereaux sont ensemble depuis déjà plusieurs années. Ils sont parents de deux enfants, une fille prénommée Alyne et un garçon prénommé Lionel.