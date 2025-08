Sébastien Delorme raconte une hilarante anecdote de tournage d’Indéfendable

Eh oui! Un des figurants censés représenter un juré s’est littéralement endormi pendant une scène. Sébastien poursuit son histoire:

«Je fais: "non, non, c'est pas vrai, il me dort dans la face." Puis là, ça repart. Là, le réalisateur l'avertit, il le réveille. Ça repart. Et 3, 2, 1, action! Et voilà! Et à un moment donné, j'ai été obligé de me réveiller moi-même.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.