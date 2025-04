Patrice Godin dit adieu à son personnage d'Indéfendable

Depuis plusieurs épisodes, la tension autour de Léo ne cessait de grimper. La menace de Dylan Blondin devenait de plus en plus tangible, et dans la finale, il est passé à l’action.

Tout avait été minutieusement planifié, Maxime Dubois (Mathieu Baron) s’est fait voler sa voiture afin de l’empêcher de venir en aide à Sarah et les enfants, alors qu’une tentative d’intrusion avait lieu chez eux.

Claude Gagnon (Nathalie Madore) a été droguée par un complice de Blondin. Et coup de théâtre, l'enquêteur Alec Diaz (Thomas Vallières), que plusieurs croyaient du bon côté, s’est révélé être un ripou, travaillant pour le crime organisé.