Sarah May de Star Académie s'est mariée

Dans une publication remplie de sincérité, elle confie avoir longtemps douté de vivre un jour ce bonheur: «Longtemps, j’ai pensé que je n’aurais pas cette chance de trouver ma personne. On vit dans un monde de surconsommation où tout est accessible et parfois les choses perdent de leur valeur.»

Et pourtant, elle a trouvé un homme gentil, drôle et attentionné, avec qui elle a bâti une famille solide. Son aîné, Mayson, faisait déjà partie de sa vie lorsqu’elle a rencontré Charles, et ensemble ils ont accueilli deux autres enfants. Un vrai conte de fées moderne!

«Je vais réaliser mon rêve de petite fille de marier mon prince charmant, qui m’a prise avec un certain bagage», a-t-elle écrit avec beaucoup de tendresse.

Charles, qui préfère rester loin des projecteurs, n’apparaît pas sur les réseaux sociaux, mais Sarah tient à lui rendre hommage en soulignant combien elle est fière de leur amour.

«Je nous souhaite de continuer notre belle histoire d’amour et que ça ne se termine jamais.»