Roxane Bruneau avait un message pour son barbier

Dans sa vidéo, Roxane affirme être très heureuse pour le nouveau père et adorer savoir qu’il prend du temps pour lui et sa famille mais si on emprunte ses mots: «plus il devient père, plus elle devient laide».

Bien que ce soit faux, les propos comiques de la chanteuse nous ont bien fait rire. On peut dire qu’elle a le don de savoir dédramatiser des situations avec son humour.

On a hâte de voir la prochaine tête que Mathieu Courtemanche lui fera, sachant qu’elle a expérimenté plusieurs styles capillaires dans le passé grâce à lui. De ses cheveux bruns mi-longs à la buzz cut platine en passant par le mullet méché, Roxane Bruneau a toujours un superbe look bien à elle.

