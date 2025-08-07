Romy avait un message pour sa mère, Julie Snyder

Début du contenu principal.
Romy a lancé un message plein d’amour à sa maman Julie Snyder afin de souligner son anniversaire.
C’est dans une suite de stories déposées sur Instagram que la mannequin et créatrice de contenu a célébré celle qui lui a donné la vie avec photos et vidéos de leur quotidien, appelant sa mère «sa meilleure amie».
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
Les vidéos montrent une Julie Snyder adorable, tantôt en moto avec sa fille, tantôt en mode danse en famille.
Le fils de la productrice et animatrice, Thomas, a lui aussi offert un message plein d’amour à sa mère sur les réseaux sociaux. Sous une photo d’elle en mode relaxation aux Îles-de-la-Madeleine, il a écrit «Bonne fête Ma».
Julie Snyder et sa famille ont souligné la journée spéciale avec un repas au bord du fleuve, avec un gâteau spécialement concocté par Romy.
Mention spéciale en terminant pour cette vidéo d’archives partagée par Julie Snyder la montrant toute petite, en train de souffler les bougies de son gâteau.
On souhaite un joyeux anniversaire à notre Démone!
