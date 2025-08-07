Passer au contenu principal
Romy avait un message pour sa mère, Julie Snyder

© Romy Snyder/Instagram

Les vidéos montrent une Julie Snyder adorable, tantôt en moto avec sa fille, tantôt en mode danse en famille.

Le fils de la productrice et animatrice, Thomas, a lui aussi offert un message plein d’amour à sa mère sur les réseaux sociaux. Sous une photo d’elle en mode relaxation aux Îles-de-la-Madeleine, il a écrit «Bonne fête Ma».

© Tom.peladeau via Julie Snyder/Instagram

Julie Snyder et sa famille ont souligné la journée spéciale avec un repas au bord du fleuve, avec un gâteau spécialement concocté par Romy.

Mention spéciale en terminant pour cette vidéo d’archives partagée par Julie Snyder la montrant toute petite, en train de souffler les bougies de son gâteau.

© Romy Snyder/Instagram

On souhaite un joyeux anniversaire à notre Démone!

