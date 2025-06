Romy, la fille de Julie Snyder, brille sur le tapis rouge!

Plusieurs vedettes sont arrivées bras dessus, bras dessous avec leur douce moitié, en mode glamour assumé pour ce rendez-vous annuel ultra stylé. Entre paillettes, bulles de champagne et regards complices, la magie opérait!

Sur le tapis rouge, on a d'ailleurs pu croiser: Yanic Truesdale, Lou-Pascal Tremblay, Marina Bastarache, Charles Hamelin et Geneviève Tardif, Niki Taylor, Cary Tauben, Luc Poirier et Isabelle Gauvin, Stéphanie Bélanger, Élisabeth Chicoine, Isabelle Gauvin, Julie du Page, Mathieu Dufour, Meeker Guerrier, Mitsou Gélinas, Anne-Marie Withenshaw, Joey Scarpellino, Angie Larocque et plusieurs autres.

Découvrez toutes les photos du tapis rouge du Ritz Royale!