Julie Snyder raconte la fois où Rosalie Vaillancourt a soulagé son cœur de maman

Cette journée où Thomas a commencé le secondaire...

C’est par hasard que Julie Snyder a appris qui était Rosalie Vaillancourt: «En août 2017, j’allais reconduire mon fils qui commençait en secondaire un. Fait que là, moi j’étais bien énervée, j’avais une boule, on était comme un peu nerveux. C’est une nouvelle école et tout ça. Et on entend une folle disjonctée, une belle folie, à la radio de Radio-Canada et elle nous fait rire, elle parle de la rentrée scolaire avec des mots extrêmement grivois, qui n’ont pas d’allure, complètement déjantés.»

Julie ajoute: «Alors je dépose mon fils, je reviens au bureau et je dis: ‘’En tout cas, j’étais super stressée, mais y a une fille, je ne la connais pas, elle s’appelle Rosalie Vaillancourt [...] Donc ç'a été ma découverte personnelle de 2017, une révélation, et encore aujourd’hui, Rosalie m’épate chaque fois que je la vois.»

La productrice précise également qu’elle ira assurément voir son one-woman-show MILF, sacré spectacle d’humour de l’année, lorsque l'humoriste sera de passage aux Îles-de-la-Madeleine.