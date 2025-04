Grande nouvelle pour Richard Séguin

Voici ce qu'on peut lire à ce sujet dans le communiqué de la SOCAN émis aujourd'hui:

«Richard Séguin est résolument l’un des plus importants auteurs-compositeurs-interprètes québécois, dont l’œuvre comporte 13 albums solo et sept en collaboration. Il est aussi un ardent défenseur de causes sociales et politiques qui reflètent ses valeurs, basées sur la dignité humaine et la quête de justice.»

Une reconnaissance amplement méritée!

Parmi les personnalités qui sont entrées au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens au cours des dernières années, on compte Sarah McLachlan, Félix Leclerc, Harmonium, Leonard Cohen, Alanis Morissette et Diane Tell.