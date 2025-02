Christian Bégin et sa conjointe annoncent un grand changement de vie

2025 sera une année marquante pour Janette Bertrand!

La grande dame du Québec fêtera ses 100 ans en mars prochain. Pour l’occasion, on sent que plusieurs médias et évènements souligneront ce grand moment.

C’est Télé-Québec qui a fait l’annonce de la première émission avec madame Bertrand.

En savoir plus

Vous aimerez aussi: