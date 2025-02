Est-ce que Marina Orsini souhaite chanter avec son fils? Elle répond!

Les hommes de Marina

Marina a su bien s’entourer pour ce projet. Parmi les dix chansons, trois sont interprétées en duo avec des artistes bien connus, soit Richard Séguin, Paul Piché et Manuel Tadros.

«J’avais envie de faire des duos, j’avais envie de ce dialogue entre homme et femme.» Ces derniers n’ont d'ailleurs pas hésité avant de se lancer dans le projet: L'interprète connaît sa chance: « Ça été vraiment des cadeaux dans ma vie. J’aime ces hommes, j’aime ce qu’ils font, j’aime la musique qu’ils écrivent, les chansons qu’ils chantent, les paroles qu’ils écrivent. C’est avec eux que je voulais travailler précisément.»

Les trois pièces parleront d’amour et des couples qui persistent: «C’est beaucoup d’espoir, beaucoup de lumière sur cet album, parce que ce sont des relations amoureuses qui ont fonctionné et qui ont duré dans le temps.»

D’hier à aujourd’hui

Reconstruire les saisons nous propose une grande rétrospective de la vie de la chanteuse: «C’est aussi ça, ce projet-là, cet album-là. C'est une lettre d'amour à l'amour. C'est une lettre d'amour à la vie aussi; les hauts et les bas. Les tristesses, les déceptions, les deuils, les regrets, les fantasmes, les passions. On a tous vécu des choses comme ça dans notre vie, avec tout ce que ça comporte. C'était de rendre hommage à tout ce que la vie nous fait vivre.»

Un autre élément important, celui de rêver. Marina Orsini avance: « Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est sûr que ça dépend de nos rêves, mais si on fait juste parler de réaliser des rêves… il faut réaliser nos rêves dans notre vie. Faut y aller! La vie c’est aussi ça. C’est de se faire plaisir, puis de se donner des défis, de se lancer dans le vide aussi, puis de se mettre en danger.» En riant, elle précise que l’album était une grande mise en danger.

Un album d’hiver

La musique de ce nouvel album est parfaite pour les journées de tempête, pour se sentir emmitouflé et réconforté. La recette est simple: piano, cordes et voix. «C’est tout! C’est quelque chose de très épuré», exprime la chanteuse. D’ailleurs, soyez avertis: ne pensez pas entendre la même voix que Marina nous a offerte au Bye Bye de 1991, avec son imitation de Marjo! C’est un son calme et posé que vous pourrez découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes.

En passant, une autre de ses volontés sera exaucée prochainement, soit de performer avec ses compositions. Déjà deux spectacles de prévus à Montréal, au Gesù, le 6 novembre et le 11 novembre, à Québec, au Théâtre Capitole.

