14 ans après Starbuck, Antoine Bertrand et Patrick Huard se retrouvent dans un nouveau film

Antoine Bertrand et Patrick Huard se retrouvent pour un nouveau tournage.
Les deux acteurs, qui avaient partagé l’écran en 2011 dans le film Starbuck, où Antoine incarnait le meilleur ami du personnage de Patrick, reprennent du service ensemble. Hier marquait le début du tournage de leur nouveau projet, Maudits Français.
Le film, réalisé par Émile Gaudreault, réunit plusieurs acteurs de renom. En plus d’Antoine Bertrand et Patrick Huard, on retrouve Sandrine Bisson, Pier-Luc Funk, Pierrette Robitaille et Magali Saint-Vincent.
La production marie une solide distribution québécoise à une équipe française composée de Lambert Wilson, Suzanne Jouannet, Thierry Lhermitte, Anne Consigny, Laura Laune, Patrick Chanfray et Édouard Deloignon.
Dans le film, une famille française et une famille québécoise se retrouvent réunies pour un mariage. D’un côté: une famille aristocratique, râleuse et conservatrice; de l’autre: une famille bienveillante, optimiste et jugée un peu trop « woke » par leurs hôtes. Entre incompréhensions et chocs culturels, les deux clans devront apprendre à se tolérer… et peut-être même à s’apprécier.