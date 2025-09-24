14 ans après Starbuck, Antoine Bertrand et Patrick Huard se retrouvent dans un nouveau film

Le film, réalisé par Émile Gaudreault, réunit plusieurs acteurs de renom. En plus d’Antoine Bertrand et Patrick Huard, on retrouve Sandrine Bisson, Pier-Luc Funk, Pierrette Robitaille et Magali Saint-Vincent.

La production marie une solide distribution québécoise à une équipe française composée de Lambert Wilson, Suzanne Jouannet, Thierry Lhermitte, Anne Consigny, Laura Laune, Patrick Chanfray et Édouard Deloignon.