PHOTOS: Dans les coulisses du tournage de la série Bon Cop, Bad Cop

Ce mercredi, on a eu la chance de mettre les pieds sur le plateau de tournage de la toute nouvelle série Bon Cop, Bad Cop, attendue sur Crave en 2026. Et le lieu choisi pour tourner une scène de l’épisode 5 avait de quoi surprendre: un étage complètement vacant dans une tour à bureaux du centre-ville de Montréal, transformé pour l’occasion en décor de fiction situé… à Toronto!

C’est à quelques 25 étages au-dessus de l’agitation urbaine que l’équipe tournait une séquence digne d’un film à la Ocean’s Eleven. On y retrouve Patrick Huard, alias David Bouchard, menottes aux poignets, et éraflure au visage, dans un plan tendu, aux côtés d'Alain Moussi.