PHOTOS: Dans les coulisses du tournage de la série Bon Cop, Bad Cop

PAR :

Ce mercredi, on a eu la chance de mettre les pieds sur le plateau de tournage de la toute nouvelle série Bon Cop, Bad Cop, attendue sur Crave en 2026. Et le lieu choisi pour tourner une scène de l’épisode 5 avait de quoi surprendre: un étage complètement vacant dans une tour à bureaux du centre-ville de Montréal, transformé pour l’occasion en décor de fiction situé… à Toronto!

C’est à quelques 25 étages au-dessus de l’agitation urbaine que l’équipe tournait une séquence digne d’un film à la Ocean’s Eleven. On y retrouve Patrick Huard, alias David Bouchard, menottes aux poignets, et éraflure au visage, dans un plan tendu, aux côtés d'Alain Moussi

Bon cop bad cop © Karine Paradis
Bon cop bad cop © Karine Paradis
Patrick Huard © Karine Paradis
Alain Moussi et Patrick Huard © Karine Paradis
Patrick Huard © Karine Paradis
Patrick Huard © Karine Paradis
Patrick Huard © Karine Paradis
Patrick Huard © Karine Paradis
Henry Czerny © Karine Paradis
Bon cop bad cop © Karine Paradis

Sur le plateau, on a aussi croisé Henri Czerny (qui est méconnaissable, caché derrière une épaisse moustache!), Sarah-Jeanne Labrosse - magnifique et toujours en pleine forme, même à près de huit mois de grossesse - Christine BeaulieuJoshua Odjick, le réalisateur Podz, et la productrice Anik Jean!

Sarah-Jeanne Labrosse © Karine Paradis
Sarah-Jeanne Labrosse © Karine Paradis
Sarah-Jeanne Labrosse © Karine Paradis
Sarah-Jeanne Labrosse © Karine Paradis
Sarah-Jeanne Labrosse © Karine Paradis
Sarah-Jeanne Labrosse © Karine Paradis

C’est maintenant officiel: Colm Feore ne sera pas de la série Bon Cop, Bad Cop. Celui qui incarnait l’agent Martin Ward dans les deux films a dû se retirer du projet, en raison d’un conflit d’horaire. Pour le remplacer, la production a fait appel à Henry Czerny, l'acteur torontois qu’on a pu voir dans Mission: ImpossibleLa Panthère rose et la série à succès Revenge! Il endosse désormais le rôle du célèbre policier ontarien, aux côtés de Patrick Huard, qui reprend pour sa part son personnage de David Bouchard, le flic québécois au tempérament bien trempé!

Henry Czerny © Karine Paradis
Henry Czerny et Joshua Odjick © Karine Paradis
Henry Czerny © Karine Paradis
Henry Czerny © Karine Paradis
Henry Czerny © Karine Paradis

Petite surprise sur le plateau: Nathan, le fils d’Anik Jean et Patrick Huard, se joint à l’aventure Bon Cop, Bad Cop. À seulement 14 ans, il obtient un rôle convoité dans la série... une belle entrée en matière dans le monde de la télé! Ce n’est d’ailleurs pas sa toute première expérience à l’écran, mais c’est assurément un pas de plus dans une carrière prometteuse, entouré de ses parents, très investis dans le projet!

Nathan Huard, Patrick Huard et Anik Jean © Karine Paradis
Nathan Huard, Patrick Huard et Anik Jean © Karine Paradis
Nathan Huard et Anik Jean © Karine Paradis
Nathan Huard et Anik Jean © Karine Paradis
Nathan Huard et Anik Jean © Karine Paradis
Nathan Huard © Karine Paradis
Nathan Huard © Karine Paradis
Nathan Huard © Karine Paradis

Un retour très attendu sur Crave en 2026

Les personnages cultes de Martin Ward et David Bouchard reprennent donc du service dans un tout nouveau format. Composée de six épisodes d’une heure, la série est présentement en tournage aux quatre coins du Québec et de l’Ontario: Gaspésie, réserve de Wendake, Québec, Montréal et Ottawa seront au cœur de l’action.

Henry Czerny et Patrick Huard © Karine Paradis
Henry Czerny et Patrick Huard © Karine Paradis
Henry Czerny et Patrick Huard © Karine Paradis
Henry Czerny et Patrick Huard © Karine Paradis
Henry Czerny et Patrick Huard © Karine Paradis
Henry Czerny et Patrick Huard © Karine Paradis

La série racontera une nouvelle enquête qui prend naissance dans une communauté autochtone, forçant Ward et Bouchard à reformer leur duo légendaire. Cette fois, ils devront faire équipe avec une nouvelle génération de policiers, aussi déjantés que non conventionnels. L’humour corrosif, les chocs culturels et les confrontations seront à nouveau au rendez-vous!

Patrick Huard et Anik Jean © Karine Paradis
Patrick Huard © Karine Paradis
Patrick Huard © Karine Paradis
Anik Jean © Karine Paradis
Anik Jean © Karine Paradis
Anik Jean © Karine Paradis
Podz © Karine Paradis
Podz © Karine Paradis

En plus de camper son rôle principal, Patrick Huard dirige l’équipe d’auteurs formée de Suzie BouchardÉric K. BoulianneSébastien RavaryBenoît ChartierMichel Jean et Quentin Condo. Du côté de la musique, c’est Anik Jean qui signe la trame sonore de la série!

Produite en collaboration avec Bell MédiaJessie Films et PaNik Fictions, la série Bon Cop, Bad Cop s’inscrit dans la lignée des deux films à succès en explorant, toujours avec humour et dérision, les tensions culturelles et linguistiques entre le Québec et le reste du Canada.

Quoi dire d'autre.... ÇA PROMET!!!

Christine Beaulieu © Karine Paradis
Christine Beaulieu © Karine Paradis
Christine Beaulieu © Karine Paradis
Christine Beaulieu © Karine Paradis
Bon cop bad cop © Karine Paradis
Doublure d'Henry Czerny © Karine Paradis
Joshua Odjick © Karine Paradis
Sarah-Jeanne Labrosse © Karine Paradis
Bon cop bad cop © Karine Paradis
Bon cop bad cop © Karine Paradis

