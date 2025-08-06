PHOTOS: Dans les coulisses du tournage de la série Bon Cop, Bad Cop

Début du contenu principal.
Ce mercredi, on a eu la chance de mettre les pieds sur le plateau de tournage de la toute nouvelle série Bon Cop, Bad Cop, attendue sur Crave en 2026. Et le lieu choisi pour tourner une scène de l’épisode 5 avait de quoi surprendre: un étage complètement vacant dans une tour à bureaux du centre-ville de Montréal, transformé pour l’occasion en décor de fiction situé… à Toronto!
C’est à quelques 25 étages au-dessus de l’agitation urbaine que l’équipe tournait une séquence digne d’un film à la Ocean’s Eleven. On y retrouve Patrick Huard, alias David Bouchard, menottes aux poignets, et éraflure au visage, dans un plan tendu, aux côtés d'Alain Moussi.
Sur le plateau, on a aussi croisé Henri Czerny (qui est méconnaissable, caché derrière une épaisse moustache!), Sarah-Jeanne Labrosse - magnifique et toujours en pleine forme, même à près de huit mois de grossesse - Christine Beaulieu, Joshua Odjick, le réalisateur Podz, et la productrice Anik Jean!
C’est maintenant officiel: Colm Feore ne sera pas de la série Bon Cop, Bad Cop. Celui qui incarnait l’agent Martin Ward dans les deux films a dû se retirer du projet, en raison d’un conflit d’horaire. Pour le remplacer, la production a fait appel à Henry Czerny, l'acteur torontois qu’on a pu voir dans Mission: Impossible, La Panthère rose et la série à succès Revenge! Il endosse désormais le rôle du célèbre policier ontarien, aux côtés de Patrick Huard, qui reprend pour sa part son personnage de David Bouchard, le flic québécois au tempérament bien trempé!
Petite surprise sur le plateau: Nathan, le fils d’Anik Jean et Patrick Huard, se joint à l’aventure Bon Cop, Bad Cop. À seulement 14 ans, il obtient un rôle convoité dans la série... une belle entrée en matière dans le monde de la télé! Ce n’est d’ailleurs pas sa toute première expérience à l’écran, mais c’est assurément un pas de plus dans une carrière prometteuse, entouré de ses parents, très investis dans le projet!
Les personnages cultes de Martin Ward et David Bouchard reprennent donc du service dans un tout nouveau format. Composée de six épisodes d’une heure, la série est présentement en tournage aux quatre coins du Québec et de l’Ontario: Gaspésie, réserve de Wendake, Québec, Montréal et Ottawa seront au cœur de l’action.
La série racontera une nouvelle enquête qui prend naissance dans une communauté autochtone, forçant Ward et Bouchard à reformer leur duo légendaire. Cette fois, ils devront faire équipe avec une nouvelle génération de policiers, aussi déjantés que non conventionnels. L’humour corrosif, les chocs culturels et les confrontations seront à nouveau au rendez-vous!
En plus de camper son rôle principal, Patrick Huard dirige l’équipe d’auteurs formée de Suzie Bouchard, Éric K. Boulianne, Sébastien Ravary, Benoît Chartier, Michel Jean et Quentin Condo. Du côté de la musique, c’est Anik Jean qui signe la trame sonore de la série!
Produite en collaboration avec Bell Média, Jessie Films et PaNik Fictions, la série Bon Cop, Bad Cop s’inscrit dans la lignée des deux films à succès en explorant, toujours avec humour et dérision, les tensions culturelles et linguistiques entre le Québec et le reste du Canada.
Quoi dire d'autre.... ÇA PROMET!!!